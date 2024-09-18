مصر.. أول تعليق من اللاعب أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب اللاعب أحمد فتوح عن حزنه، بعد ما تعرض له، إذ سُجن بتهمة "تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ"، عقب ثبوت قيادته للسيارة تحت تأثير المخدر أثناء حادثة الدهس التي راح ضحيتها مواطن مصري، أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالي في مدينة مطروح.

وكانت محكمة جنايات مطروح قد قررت، الاثنين الماضي، إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك المصري بكفالة 50 ألف جنيه (1032 دولاراً)، وتأجيل القضية إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن يحضر الجلسات المقبلة في المحكمة لمناقشة الشهود.

وقال أحمد فتوح عبر حسابه على منصة إنستغرام، الأربعاء: "أتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم السيد أحمد الشبكي (الذي تُوفي في حادثة الدهس)، لا يوجد كلمات تعبر عما بداخلي من حزن، لكنه قضاء الله وقدره، ولا يوجد أي كلمات أو أفعال ممكن تغير أو تخفف على عائلة المرحوم".

وأضاف: "أتمنى من أسرة المرحوم السماح لي بزيارتهم، لتقديم واجب العزاء لعله يزيح ما أحمل في صدري من هموم وحزن، وخاصة أن ما حدث سيظل عالقاً في عقلي وقلبي حتى آخر نفس في صدري".

وتابع قائلاً: "بخصوص ما أثير بذهابي لحضور التدريبات في النادي لم يكن المقصود منه نهائياً تعمد إيذاء مشاعر أسرة المرحوم، ولكني ملتزم بعقد مع النادي ومتغيب أكثر من 40 يوماً بعذر معروف للجميع ويجب الالتزام ببنود العقد، وخاصة أن لا أحد يعرف ماذا تخبئ لنا الأقدار غير الله سبحانه وتعالى".

وأردف البالغ من العمر 26 عاماً: "كلّ ما أتمناه أن يغفر لي ربي ما مضي وما هو آت، وأعاهد نفسي أمام الله سبحانه وتعالى بأن بنات المرحوم السيد الشبكي في منزلة أخواتي الصغار ومسؤول عنهم مسؤولية كاملة، وكل ما أتمناه أن يعفوا ويصفحوا".

داخل الملعب، شارك أحمد فتوح في 23 مباراة مع نادي الزمالك بمختلف مسابقات موسم 2024/2023، سجّل خلالها هدفًا واحدًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة.