إخلاء سبيل لاعب الزمالك أحمد فتوح بكفالة 1000 دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت محكمة جنايات مطروح، الاثنين، إخلال سبيل أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، بكفالة 50 ألف جنيه (1032 دولارًا)، وتأجيل القضية إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.

وأفادت بوابة الأهرام أن اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، سيحضر الجلسات المقبلة في المحكمة لمناقشة الشهود.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات في 15 أغسطس/ آب الماضي، بتهمة "تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ"، بعد ثبوت قيادته للسيارة تحت تأثير المخدر أثناء حادثة الدهس التي راح ضحيتها مواطن مصري، أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالي في مدينة مطروح.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الضحية كان "أمين شرطة".

داخل الملعب، شارك أحمد فتوح في 23 مباراة مع نادي الزمالك بمختلف مسابقات موسم 2024/2023، سجّل خلالها هدفًا واحدًا وقدّم 4 تمريرات حاسمة.