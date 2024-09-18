السعودية.. هذا ما فعله رونالدو بعد إعلان رحيل مدرب النصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة شكر لمواطنه لويس كاسترو، الذي تقرر رحيله عن منصب المدير الفني في نادي النصر السعودي.

وكان فريق "العالمي" كشف، الثلاثاء، عن إنهاء العلاقة مع مدربه البالغ من العمر 63 عاما، بعد سوء النتائج في مختلف مسابقات الموسم الحالي 2025/2024.

وعقب إعلان مغادرة كاسترو لأسوار نادي النصر، نشر رونالدو عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام صورة تجمعه بالمدرب، وعلق قائلا: "شكرا على كل شيء".

وتولى لويس كاسترو تدريب كريستيانو رونالدو ورفاقه في يوليو/ تموز 2023، وقادهم للظفر بلقب بطولة الأندية العربية للأبطال في العام الماضي.