النصر ينهي علاقته بمدربه لويس كاسترو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، الثلاثاء، رحيل المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.

وقال فريق "العالمي": "قررت شركة نادي ‎النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاستـرو"، مُضيفًا: "مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع ‎النصر، ومتمنين له التوفيق".

وجاء قرار إنهاء العلاقة بين الطرفين بسبب سوء نتائج نادي النصر بمختلف مسابقات الموسم الحالي في الآونة الأخيرة.

وكان فريق "العالمي" قد تعادل بهدف لمثله مع نادي الشرطة العراقي، في أول جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما حقق فوز وحيد وتعادلين في 3 مباريات ضمن دوري "روشن"، إضافة لخسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

وكان المدرب البرتغالي قد تولى تدريب نادي النصر في يوليو/ تموز 2023، وقاده لتحقيق لقب بطولة الأندية العربية للأبطال العام الماضي.