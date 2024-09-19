دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمشجعين تحمل رسالة دعم إلى غزة وطولكرم وجنين خلال مباراة بمباراة ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، وسط تفاعل واسع.

ورفع مشجعو نادي سلتيك الإسكتلندي لافتات ذات دوافع سياسية خلال مباراة مع نادي سلوفان براتيسلافا في ملعب سيلتيك بارك في غلاسكو في 18 سبتمبر 2024.

وكتب على اللافتات: "يمكنهم قمعكم، ويمكنهم سحِنكم، لكنهم لن يكسروا عزمكم أبدًا.. غرْة، حِنين، طولكرم، نابلس، لن تسيروا وحدكم أبدًا".

ويذكر أن المباراة انتهت بفوز نادي سيلتيك بـ5 أهداف مقابل هدف وحيد لنادي سلوفان براتيسلافا.