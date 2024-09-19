دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره إنتر ميلان الإيطالي، على أرض استاد الاتحاد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

فيما فاز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على منافسه جيرونا الإسباني بهدف دون رد، في مباراة احتضنها ملعب "بارك دي برينس".

وسجّل اللاعب نونو مينديز الهدف الوحيد للنادي الباريسي في الوقت القاتل، عند الدقيقة 90.

في ذات الجولة، تغلب نادي بوروسيا دورتموند الألماني على نادي كلوب بروج البلجيكي بثلاثية، ونادي سلتيك الاسكتلندي على نادي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 1/5.

بينما انتصر سبارتا براغ التشيكي على نادي ريد بل زالتسبورغ النمساوي بثلاثية، وخيّم التعادل السلبي على نتيجة مباراة بين نادي بولونيا الإيطالي ونادي شاختار دونيتسك الأوكراني.