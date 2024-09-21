دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلق إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، تحذيراً للاعبي فريقه بأنهم إذ لم يقتنعوا بطريقة عمله فلن يشاركوا في مباريات "البلوز" المقبلة.

وكان ماريسكا قد قاد نادي تشيلسي لتحقيق الفوز على منافسه وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ويعتبر ماريسكا أول مدرب يحقق الفوز في المباريات الثلاث الأولى له خارج الديار في مسابقة البريميرليغ، منذ بيب غوارديولا في موسم 2017/2016.

وفي مؤتمر صحفي عقب المباراة، سُئل إنزو ماريسكا عن مدى تقبل لاعبي "البلوز" لطريقة عمله، فأجاب قائلاً: "الأمر سهل للغاية، إذا لم يقبلوا، فلن يلعبوا".

وأوضح المدرب البالغ من العمر 44 عاماً أنه لم يواجه أي من هذه المشاكل إلى الآن، مُشيداً بعقلية الفريق منذ توليه المهام الفنية في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وتابع قائلاً: "أنا سعيد للغاية لأنه منذ أن بدأنا، كان لديهم (اللاعبون) عقل منفتح، من حيث رغبتهم في رؤية الأشياء، كما أنهم يريدون التعلم، ربما كان هناك ضغط بعض الشيء في جلسات الفيديو، ولكن هذه اللحظة هي اللحظة التي نحتاج فيها إلى الإصرار".