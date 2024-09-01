الدوري الإنجليزي.. طريقة احتفال لاعب تشيلسي بهدفه تخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح نيكولاس جاكسون، لاعب تشيلسي، أهداف مباراة بين "البلوز" وكريستال بالاس، على أرض ملعب "ستامفورد بريدج"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان جاكسون قد سجل الهدف من تسديدة داخل منطقة الجزاء، عند الدقيقة 25 من زمن المباراة.

واحتفل نيكولاس جاكسون بهدفه بوضعية الرامي التركي يوسف ديكتش أثناء الرمي، وهي التي لاقت تداولاً واسعاً خلال مشاركته في الألعاب الأولمبية الصيفية بنسختها الـ33 على الأراضي الفرنسية.

ووصل جاكسون، البالغ من العمر 23 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 3 في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024، إذ أحرز هدفين وصنع هدفًا واحدًا.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، بعدما نجح إيبيريشي إيزي في تسجيل هدف لكريستال بالاس من تسديدة في الدقيقة 53.