دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت لقطة مصورة للاعب الجزائري رياض محرز تظهر عدم ارتدائه وشاحا على هامش الاحتفال باليوم الوطني السعودي، قبل مباراة فريقه أهلي جدة مع ضمك، الجمعة، جدلا واسعا.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قررت إطلاق مسمى "نحلم ونحقق" على الجولة الرابعة من دوري "روشن"، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يصادف 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام.

وظهر لاعبو أهلي جدة وهم يرتدون وشاحا احتفالا باليوم الوطني السعودي أثناء عزف النشيد الوطني وقبل إطلاق صافرة البداية، في حين ظهر محرز دون وشاح.

وزعم مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) أن اللاعب الجزائري رفض ارتداء الوشاح، قبل أن يوضح رياض محرز.

وقال اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، ردا على متابع انتقده لعدم ارتدائه الوشاح: "لم يُعطني أحد الوشاح قبل بداية النشيد الوطني، لم أحصل عليه إلا بعده".

وتغلب محرز ورفاقه على ضمك بأربعة أهداف لاثنين، وقال اللاعب عن المباراة: "نتيجة جيدة للفريق الليلة، وسعيد للغاية، لكن بالنسبة لي كان الأمر صعبا في المباراتين الماضيتين، فأنا مريض بالتهاب الشعب الهوائية، وأحتاج إلى الراحة قليلا قبل أن أصل إلى أعلى مستوياتي وأجعلكم فخورين مرة أخرى".