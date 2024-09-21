تفاعل مع لقطة بين رونالدو وابنه على هامش مباراة في الدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع لقطة مصورة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وابنه كريستيانو جونيور، على هامش مباراة بين نادي النصر ونظيره الاتفاق، على أرض ملعب الأخير، الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان رونالدو سجل هدفا من علامة الجزاء عند الدقيقة 33، ليساهم في فوز فريق "العالمي" على ضيفه الاتفاق بثلاثية، في الجولة الرابعة.

وبعد احتفال رونالدو بهدفه مع زملائه، شوهد البالغ من العمر 39 عاما وهو يشير لابنه، المتواجد في مدرجات الملعب، مما اعتبره المتابعون بأن النجم البرتغالي أهدى ابنه هذا الهدف، في حين بدا كريستيانو جونيور سعيدا بذلك.

ووصل النجم البرتغالي للمساهمة التهديفية رقم 4 في دوري "روشن" هذا الموسم 2025/2024، إذ أحرز 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.