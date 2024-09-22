دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) لقطات مصورة من مراسم تتويج النادي الأهلي بدرع مسابقة الدوري المصري عن موسم 2024/2023.

وتسلم فريق "المارد الأحمر" درع المسابقة عقب نهاية مباراته مع جورماهيا الكيني، التي حسمها لصالحه بثلاثية نظيفة، على أرض استاد القاهرة الدولي، السبت، في ‏إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأظهرت اللقطات المتداولة حارس المرمى محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، وهو يرفع درع الدوري، قبل أن تسقط قاعدة الدرع بتصميمه الجديد على الأرض، مما أثار جدلاً.

ويعتبر فريق "المارد الأحمر" الأكثر تتويجاً بالمسابقة، إذ ظفر باللقب 44 مرة، فيما يقع نادي الزمالك في المركز الثاني بـ 14 لقباً.