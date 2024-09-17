بعد تأخر تسليمه.. الأهلي المصري يعلن موعد استلام درع الدوري وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف النادي الأهلي المصري، الثلاثاء، عن موعد تسليم درع الدوري للفريق الأول بالنادي، بعد تأخر تسلميه رغم انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم التي حسمها الأهلي لعام 2023/ 2024، مما أثار تساؤلات وتفاعلا.

وقال النادي الأهلي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقا: "تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي (كاف) يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني، المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر/أيلول الجاري، في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة".

وأضاف النادي الأهلي في منشوره: "جاءت موافقة (كاف) بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري، رغبة في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة".

وكان الأهلي تغلب بثلاثية نظيفة على فريق جورماهيا الكيني في ‏المباراة التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي، ‏في ‏ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتُوج الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم 2023/2024، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وكان بعض المعلقين الرياضيين ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، قد أثاروا تساؤلات حول سبب تأخر تسليم درع الدوري للنادي الأهلي.