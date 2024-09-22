دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN)تغلّب نادي العين الإماراتي على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 2/6، في المباراة المقامة على ستاذ هزاع بن زايد، الأحد، ضمن منافسات الدور الأول من كأس القارات للأندية.

وجاءت أهداف النادي الإماراتي عن طريق فابيو كاردوسو وسيكو غاساما وبالاسيوس وسفيان رحيمي (ثنائية) وكاكو، في الدقائق 6 و11 و45+ و78 و90+ و90+، فيما سجّل هدفي منافسه كل من جيرسون جيرالد عند الدقيقتين 43 و54.

بهذه النتيجة، تأهل نادي العين للدور الثاني في المسابقة، على أن يواجه النادي الأهلي المصري.

وسيلتقي بطل دوري أبطال آسيا، العين، مع بطل إفريقيا، النادي الأهلي، الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر/ تشرين الأول، في مصر.