مصر.. هذا ما كتبه محمد صلاح بعد إعلان أحمد فتحي اعتزاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص النجم المصري محمد صلاح على دعم مواطنه أحمد فتحي، الذي قرر اعتزال لعبة كرة القدم بعد أن قضى قرابة 24 عاماً داخل المستطيل الأخضر.

عقب إعلان البالغ من العمر 39 عاماً تعليق حذائه، نشر صلاح عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام صورة تجمعه مع أحمد فتحي، وعلّق قائلاً: "بالتوفيق في اللي جاي يا فليبو".

وسبق وأن لعب محمد صلاح بجوار أحمد فتحي في صفوف منتخب مصر، وتحديداً في نهائيات كأس العالم 2018.

وارتدى أحمد فتحي قمصان أندية عدّة، منها: هال سيتي وشيفيلد يونايتد الإنجليزيين وأم صلال القطري، والإسماعيلي والأهلي وبيراميدز في مصر.

ومثّل منتخب بلاده في 136 مباراة دولية، سجّل خلالها 3 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

وحقق أحمد فتحي عدداً من الألقاب، أبرزها: كأس أمم إفريقيا ودوري أبطال إفريقيا، الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري.