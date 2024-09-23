"ضربة موجعة".. برشلونة يكشف طبيعة إصابة تير شتيغن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف نادي برشلونة عن طبيعة إصابة حارس مرماه، الألماني مارك أندريه تير شتيغن، التي تعرض لها خلال مباراة "الفريق الكتالوني" مع فياريال، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

وخرج شتيغن من أرض الملعب في الدقيقة 45 من زمن المباراة، إذ تعرض للإصابة بعد سقوطه خلال ارتقائه لكرة عالية داخل منطقة الجزاء.

وقال نادي برشلونة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الاثنين: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة الحارس مارك أندريه تير شتيغن بتمزق كامل في الوتر الرضفي لركبته اليمنى، سيخضع اليوم لعملية جراحية".

ولم يكشف "الفريق الكتالوني" عن مدة غياب الحارس البالغ من العمر 32 عاماً عن الملاعب، لكن تقارير صحفية قد ذكرت أنه سيغيب لمدة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر.

وشارك شتيغن في 7 مباريات بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة.