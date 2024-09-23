"هذا هو هدفي".. ماذا قال أرنولد عند سؤاله عن مستقبله مع ليفربول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يفصح اللاعب ترنت ألكساندر أرنولد عن تفاصيل حول مستقبله على المدى الطويل مع نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه يطمح بتحقيق المزيد من الألقاب مع "الريدز".

في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال اللاعب الذي ينتهي عقده مع نادي ليفربول في ختام منافسات موسم 2025/2024، عن مستقبله: "لقد قلتُ دائمًا إنني أريد أن أكون قائدًا للنادي، هذا هو هدفي، وما إذا كان ذلك سيحدث أم لا فهو أمر خارج عن إرادتي".

وأضاف: "أريد أن أكون لاعباً في ليفربول هذا الموسم (على الأقل)، هذا ما أقوله، الشيء الأكثر أهمية دائمًا هو الألقاب، أريد الفوز بالألقاب، كنا قريبين من الظفر بالبطولات في الموسم الماضي".

وتابع: "نبدو في حالة جيدة للغاية هذا الموسم، ما زال الأمر مبكرًا، لكننا بحاجة إلى قدر كبير من الثبات، سيكون الأمر صعبًا لكننا نتطلع إلى الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".

وأردف البالغ من العمر 25 عامًا: "قلتُ لمدربي أرني سلوت إنني أرغب في أن أكون المدافع الذي لا يريد أحد مواجهته في أوروبا، اتفقنا على أنه سوف يكون قاسيًا معي، وإذا تمكن أي شخص من مهاجمتي أو تجاوزني، فسوف يوبخني في الاجتماعات واللقاءات الفردية...".

وأتمّ: "من المنعش حقًا أن يكون لدي مدرب يساعدني ويرشدني ويعلمني كيف أصبح أفضل كلاعب، أنا شخص يريد التعلم، شخص يريد أن يكون الأفضل، وشخص يسعى جاهدًا ليكون الأفضل على الإطلاق".