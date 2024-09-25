ماذا قال مدرب روما عن مصير السعودي سعود عبد الحميد مع الفريق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال إيفان يوريتش، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، إن السعودي سعود عبد الحميد يحتاج لبعض الوقت للتأقلم مع الفريق، مُشيدًا بقدرات اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

وانضم سعود عبد الحميد إلى صفوف النادي الناشط في الدوري الإيطالي في أواخر أغسطس/ آب الماضي، ومنذ ذلك الحين خاض الفريق 3 مباريات لم تشهد مشاركة اللاعب السعودي على الإطلاق.

وسُئل إيفان يوريتش في مؤتمر صحفي يسبق مباراة بين نادي روما ونظيره أتليتيك بيلباو الإسباني، عمّا إذا كان بإمكان سعود عبد الحميد أن يصبح لاعبًا أساسيًا في الجهة اليمنى مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأجاب إيفان يوريتش، قائلاً: "أنا أتفق مع ما قاله دانييلي دي روسي (مدرب الفريق السابق) عن سعود، يحتاج إلى بعض الوقت، إنه يتمتع بالصفات المناسبة، السرعة والقدرة على التحمل، وقد قطع خطوة كبيرة للأمام، إنه يعمل بشكل جيد، سوف يحصل على الفرص، وسيبلي بلاءً حسنًا".

ويستعد سعود عبد الحميد ورفاقه لمواجهة أتليتيك بيلباو على أرضهم وبين جماهيرهم، الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري الأوروبي لموسم 2025/2024.