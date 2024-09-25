بعد تعرضه للإصابة مع ريال مدريد.. ما المباريات التي سيغيب عنها مبابي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعاني اللاعب كيليان مبابي من إصابة في الساق، تعرض لها خلال مباراة بين ناديي ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني (لا ليغا).

وخرج مبابي من أرض الملعب عند الدقيقة 80 من زمن المباراة، التي شهدت تسجيله هدفًا، ساهم من خلاله في فوز "الميرنغي" بنتيجة 2/3.

قال نادي ريال مدريد في بيان، الأربعاء: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم من قِبل الخدمات الطبية في النادي على لاعبنا كيليان مبابي، تم تشخيص إصابته بإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى، سيتم مراقبة حالته".

وذكر موقع "يورو سبورت" أن مبابي سيغيب عن صفوف نادي ريال مدريد في مباراتين أمام أتلتيكو مدريد وفياريال، في الجولتين الثامنة والتاسعة من مسابقة "لا ليغا"، وأمام ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود بعد فترة التوقف الدولي.

شارك اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، في 9 مباريات بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، سجّل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.