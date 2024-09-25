فاران يعتزل كرة القدم بشكل مفاجئ.. وهذا ما قاله في رسالته الأخيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المدافع الفرنسي رافائيل فاران، عبر حسابه على منصة إنستغرام، الأربعاء، اعتزال لعبة كرة القدم، بعد أن قضى 14 عاماً داخل المستطيل الأخضر.

وجاء قرار تعليق فاران لحذائه بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في ظهوره الأول مع نادي كومو الإيطالي، مما تسبب في إبعاده عن صفوف الفريق، المنضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال المدافع البالغ من العمر 31 عاماً: "يقولون إن كلّ الأشياء الجيدة لا بدّ أن تنتهي، في مسيرتي خضتُ العديد من التحديات، ونجحت في كلّ مناسبة، وكان من المفترض أن يكون كلً هذا مستحيلًا".

وأضاف: "كان هناك مشاعر لا تصدق ولحظات وذكريات خاصة ستبقى مدى الحياة، عند التفكير في هذه اللحظات، أشعر بفخر كبير، وشعور بالإنجاز عندما أعلن اعتزالي اللعبة الّتي نحبها جميعاً".

وتابع قائلاً: "لقد سقطتُ ونهضت ألف مرة، وهذه المرة، حان الوقت للتوقف وتعليق حذائي مع فوزي بالكأس في ويمبلي في مباراتي الأخيرة (فوز مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي)".

وأردف رافائيل فاران: "لقد أحببتُ القتال من أجل نفسي، ومن أجل أنديتي، ومن أجل بلدي، ومن أجل زملائي في الفريق، ومن أجل أنصار كلّ فريق لعبت له، لقد دافعتُ عن كلّ شعار بكلّ ما أوتيت من قوة، لا أشعر بأي ندم، ولن أغيّر أي شيء، لقد فزتُ بأكثر مما كنت أحلم به، ولكن بعيداً عن الأوسمة والجوائز، أنا فخور بأنني مهما كلف الأمر، تمسكت بمبادئي في الإخلاص، وحاولت أن أترك كلّ مكان أفضل مما وجدته، آمل أن أكون قد جعلتكم جميعاً فخورين".

لعب فاران لأندية لانس الفرنسي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وكومو الإيطالي، وحقق معهم 22 لقباً، أبرزها: دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني وكأس إسبانيا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخاض 93 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وظفر مع "الديوك" بلقب كأس العالم 2018 ولقب دوري الأمم الأوروبية 2021.