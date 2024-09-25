دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف نادي مانشستر سيتي عن طبيعة إصابة لاعبه رودري، والتي تعرض لها في الشوط الأول من مباراة الفريق مع أرسنال، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وقال فريق "السيتيسينز" في بيان، الأربعاء: "يستطيع النادي أن يؤكد تعرض رودري لإصابة في أربطة ركبته اليمنى، وسافر اللاعب إلى إسبانيا لطلب استشارة متخصصة هذا الأسبوع، بعد إجراء اختبارات أولية في مانشستر".

وأضاف: "لا يزال تقييم مدى قوة الإصابة مستمراً لتحديد المدى الكامل للإصابة والتشخيص المتوقع، يتمنى الجميع في النادي الشفاء العاجل وسيقدم النادي تحديثات منتظمة بشأن إعادة تأهيله".

ولم يحدد نادي مانشستر سيتي مدة غياب متوسط الميدان الإسباني عن الملاعب، لكن مدرب الفريق، بيب غوارديولا، قال إن رودري سيغيب لفترة طويلة.

تحدّث غوارديولا في مؤتمر صحفي، عقب مباراة فريقه مع واتفورد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، الثلاثاء الماضي، قائلاً: "سيغيب رودري لمدة طويلة، لكن بعض الأراء تقول إنه من الممكن أن تكون أقل مما نتوقع، أنه بخير وقوي وينتظر فقط ماذا سيقوله لنا الأطباء، لا يمكننا استبداله، إصابته صدمة لنا وعلينا أن نجد حل".

وشارك رودري في 3 مباريات بقميص نادي مانشستر سيتي بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024.