تير شتيغن يوجه رسالة بعد تأكد غيابه عن صفوف برشلونة لأشهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، مارك أندريه تير شتيغن، على توجيه رسالة شكر لجماهير "الفريق الكتالوني"، بعد خضوعه لعمل جراحي عقب تعرضه للإصابة.

كان تير شتيغن عانى من تمزق كامل في الوتر الرضفي لركبته اليمنى، على هامش مشاركته في مباراة بين ناديي برشلونة وفياريال، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

وسيغيب حارس المرمى الألماني، البالغ من العمر 32 عاما، عن صفوف الفريق الكتالوني لمدة تتراوح بين 7 و8 أشهر.

وقال مارك أندريه تير شتيغن عبر حسابه على منصة إنستغرام: "أشعر بالامتنان حقا لجميع مشجعي برشلونة وزملائي في الفريق، وللمنافسين والأندية وجميع الأصدقاء على الدعم والحب الذي أظهرتموه لي منذ يوم الأحد، كما أود أن أشكر جماهير فياريال على الاحترام الذي أظهروه في الملعب".

وأضاف: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي، أشعر بالإيجابية والقوة، الآن أركز على التعافي".

وشارك شتيغن في 7 مباريات بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة.