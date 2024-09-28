السعودية.. تفاعل مع أول هدف لأنجيلو غابرييل بقميص النصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب أنجيلو غابرييل هدفاً، ساعد من خلاله في فوز نادي النصر على نظيره الوحدة بنتيجة 0/2، على أرض ملعب الأول بارك، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف أنجيلو بطريقة جميلة عند الدقيقة 41 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن مرمى المنافس.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع هدف اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، إذ نال الإشادة والإطراء.

ويعد هذا الهدف الأول لأنجيلو غابرييل مع فريق "العالمي" الذي انضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وعقب خوضه 4 مباريات.

وقال أنجيلو لقناة "SSC" السعودية، عقب المباراة: "أنا مسرور جداً، أنا سعيد بذلك، لكن يجب أن نعمل أكثر، يجب الاستمرار في العمل لتحقيق أهدافنا، هدفي الأول هو نتيجة للعمل، إذ نبذل مجهودات كبيرة لمساعدة الفريق، نساعد خط الهجوم، علينا أن نقدم تمريرات حاسمة ونسجل أهداف أكثر".