الدوري السعودي.. لقطة لرونالدو أثناء احتفاله بهدفه تشعل تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة مصورة من احتفال نجم النصر، كريستيانو رونالدو، بهدفه في مرمى الوحدة، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأول بارك، الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من دوري "روشن" السعودي.

وجاء هدف رونالدو عند الدقيقة 56 من علامة الجزاء، ليساهم في فوز فريق "العالمي" على ضيفه الوحدة بنتيجة 0/2.

وأظهرت اللقطة كريستيانو رونالدو وهو يؤدي رقصة العرضة السعودية أثناء احتفاله بهدفه.

ووصل البرتغالي، البالغ من العمر 39 عاماً، للمساهمة التهديفية رقم 5 في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2025/2024، إذ أحرز 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.