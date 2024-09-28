دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطة مصورة تظهر قيام إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، بحركة مهارية، خلال مواجهة فريقه مع نيوكاسل يونايتد، على أرض ملعب "سانت جيمس بارك"، السبت.

ففي الدقيقة العاشرة، اقترب لاعب نيوكاسل يونايتد، أنتوني غوردون، من إيدرسون لاستخلاص الكرة، قبل أن يقوم حارس مرمى "السيتيسينز" بتمرير الكرة بالكعب إلى زميله من خارج منطقة الجزاء.

وبيّنت لقطات متداولة رد فعل بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على تصرف إيدرسون، إذ لم يبدو سعيداً وراضياً عن ذلك.

وسبق لإيدرسون وأن ساعد في هزّ شباك المنافسين، من خلال تقديمه لتمريرات طويلة للاعبين في خط المقدمة.

ويأتي لقاء "السيتيسينز" مع ضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) هذا الموسم 2025/2024.