دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال رياض محرز، لاعب أهلي جدة، إن فريقه ليس لديه دعم كبير مقارنة مع فرق المقدمة في الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً على معاناة النادي في هذه المرحلة، مما أثار تفاعلاً.

وكان محرز ورفاقه في أهلي جدة قد خسروا من مضيفهم، القادسية، بهدف دون مقابل تم إحرازه من علامة الجزاء، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري "روشن".

وعقب المباراة، تحدّث رياض محرز لقناة "SSC" السعودية، قائلاً: "كان من المتوقع أن يكون لدينا رد فعل بعد خسارتنا الماضية في مسابقة الكأس، لكننا تلقينا ركلة جزاء وهذا صعب جداً، أظهرنا بعد ذلك رد فعل قوي لكن لم يكن ذلك كافياً لتعديل النتيجة والعودة في المباراة".

وأضاف: "لم نكن محظوظين، علينا أن نتماسك، فنحن ليس لدينا دعم كبير مقارنة مع الأندية الكبرى، من الطبيعي أن نعاني أكثر من الآخرين، علينا أن نتماسك على مستوى النادي واللاعبين والمشجعين، أن نوحد صفوفنا".

وتابع قائلاً: "في هذه المرحلة، الأمور صعبة للغاية، هذه في كرة القدم تحدث دائماً، لكن علينا أن نعود، ونخرج من الأزمة، الأمر ليس سهلاً، لكن الحمد لله، بالطبع نحن نستطيع أن نقدم أفضل من هذا من جانب اللاعبين ومن جانب النادي أيضاً، على الجميع أن يقوم بمجهود أفضل".

وشارك اللاعب الجزائري، البالغ من العمر 33 عاماً، في 7 مباريات بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024، وقدم خلالها تمريرتين حاسمتين.