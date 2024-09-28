مدرب ريال مدريد: هذا اللاعب سيفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه يعتقد أن اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور سيفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024.

ويعد البالغ من العمر 24 عاماً ضمن قائمة المرشحين، التي تضم 30 لاعباً، للظفر بجائزة "البالون دور" المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية هذا العام.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بين فريق "الميرنغي" ونظيره أتلتيكو مدريد: "أعتقد أن فينيسيوس سيفوز بجائزة الكرة الذهبية، إنه يستحق الفوز بها بفضل ما قدمه العام الماضي، خاصة في دوري أبطال أوروبا، إذ قادنا للفوز بأهدافه في الدور نصف النهائي والنهائي".

وأضاف المدرب الإيطالي: "وإن لم يفز بها فلن يحدث شيء ، نحن سنواصل وهو سيستمر أيضاً".

في موسم 2024/2023، شارك فينيسيوس جونيور في 39 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 24 هدفاً وقدم 11 تمريرة حاسمة، وحقق برفقة زملائه ألقاب "تشامبيونزليغ" وكأس السوبر الأوروبي والدوري الإسباني.

في سياق متصل، قال كارلو أنشيلوتي عن مواجهة أتلتيكو مدريد: "المباريات ضد أتلتيكو دائماً ما تكون مميزة لأنها مباريات ديربي، كل مباريات الديربي في جميع البلدان مميزة، أعتقد أن أتلتيكو تحسن كثيراً مقارنة بالعام الماضي، وقد ضم إلى صفوفه لاعبين جيدين للغاية وتحسن الفريق، سيقاتل حتى النهاية ضدنا وضد برشلونة للفوز بالليغا".

وتابع: "كل مباريات الديربي مميزة، وهذا يعتمد على ثقافة البلد، الديربي هنا مشابه جداً لديربي روما لأن المشجعين يدعمون فريقهم بقوة ويظهرون ذلك في كل مباراة، ديربي ميلانو أكثر هدوءاً، لأن الناس في الشمال أكثر برودة من سكان الجنوب".