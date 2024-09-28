دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الزمالك المصري عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ليلة السبت، عن تلقيه جائزة مالية قدرها مليون ونصف دولار، من قِبل موسم الرياض، عقب فوز "الفارس الأبيض" بلقب كأس السوبر الإفريقي.

وكان نهائي المسابقة هذا الموسم بين نادي الزمالك ومنافسه الأهلي قد أُقيم في ملعب المملكة أرينا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، الجمعة.

وحسم فريق "الفارس الأبيض" اللقب لصالحه بعد تفوقه على غريمه التقليدي، "المارد الأحمر"، بركلات الترجيح بنتيجة 3/4، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

بعد صافرة النهاية، أصدر نادي الزمالك بياناً حمل الإعلان عن تلقيه جائزة مالية وتوجيه مجلس الإدارة الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ.

وقال النادي في بيانه: "وجهت الإدارة برئاسة حسين لبيب الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الجائزة في ظل العلاقة الطيبة التي تجمعه بإدارة النادي، والتأكيد على العلاقات الوطيدة والممتدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".