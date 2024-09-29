بهذه الطريقة.. لاعب إيفرتون يحرز"أحد أروع" أهداف الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل اللاعب دوايت ماكنيل هدفين، ساهم من خلالهما في فوز ناديه إيفرتون على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 1/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف دوايت ماكنيل الأول بطريقة جميلة عند الدقيقة 47 من زمن المباراة، إذ سدد ببراعة كرة صاروخية من منطقة بعيدة عن المرمى لتسكن شباك المنافس.

ونال هدف اللاعب البالغ من العمر 24 عاما الإشادة والإطراء من مستخدمي منصة "إكس" (تويتر سابقا).

ووصل دوايت ماكنيل للمساهمة التهديفية رقم 5 في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024، إذ أحرز 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

فيما وصل نادي إيفرتون للنقطة الرابعة في المركز الـ15 على سلم ترتيب أندية المسابقة في الموسم الحالي.