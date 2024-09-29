سكولاري يزور النصر السعودي.. ورونالدو يخبره بهذا الأمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر نادي النصر السعودي عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، الأحد، مقطع فيديو من زيارة المدرب البرازيلي لويس فيليبي سكولاري لمقر الفريق.

والتقى سكولاري بلاعبي فريق "العالمي"، من بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والجهازين الإداري والفني.

وشُوهد سكولاري وهو يصافح رونالدو، الذي سبق أن أشرف على تدريبه مع منتخب البرتغال بين عامي 2003 و2008، ويتحدث معه.

وقال سكولاري على هامش زيارته: "بالنسبة لي سعدتُ بالعمل لسنوات عدّة مع نادي الشباب، كنا منافسين لنادي النصر وكانت لدينا علاقة جيدة مع هذا النادي، واليوم يتواجد رونالدو وبينتو وأوتافيو وتاليسكا، حضرتُ للمملكة في عمل واستغليتُ الفرصة لزيارة النادي والالتقاء باللاعبين".

وأضاف: "أول شعور شعرت به هو أنه يوجد تنظيم كبير وعمل جيد هنا، تحدّثتُ مع المدرب ستيفانو بيولي وانبهرت بالجودة التي يملكها، وأحسستُ بسعادة كبيرة عندما أخبرني رونالدو بأنه سعيد جدًا بوجوده هنا في النصر، وبأنه يعيش جيدًا هنا، هذا الشيء الذي انتظرت أن أسمعه من ابني (رونالدو) الذي عمل معي لسنوات طويلة".

ويمتلك سكولاري (75 عامًا) سيرة تدريبية بارزة، إذ قاد أندية ومنتخبات عدة، منها: الشباب السعودي وتشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي ومنتخبي البرتغال والبرازيل.