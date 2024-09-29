"واقعة غريبة" بين مورينيو وحكم في الدوري التركي.. هذا ما حدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن جوزيه مورينيو راضيًا على قرار لحكم مباراة فريقه فنربخشة مع أنطاليا سبور، على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري التركي.

في الدقيقة 77 من زمن المباراة، ألغى الحكم هدف لفنربخشة أحرزه المهاجم إدين دجيكو بداعي التسلل، قبل أن يبدي مورينيو اعتراضه على ذلك.

وحينها قام جوزيه مورينيو بوضع جهاز " اللابتوب" الخاص به أمام إحدى كاميرات البث التلفزيوني الناقلة للمباراة، إذ أراد إظهار الحالة التحكيمية للمشاهدين للإشارة إلى خطأ الحكم حسب اعتباره.

على أثر ذلك، تلقى المدرب البرتغالي البالغ من العمر 61 عامًا بطاقة صفراء.





وقاد مورينيو فنربخشة لتحقيق الفوز على مضيفه أنطاليا سبور بهدفين دون رد، ليصل الفريق إلى النقطة الـ 16 في المركز الثاني على سلم ترتيب المسابقة هذا الموسم 2025/2024.