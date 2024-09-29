عمر مرموش يصنع ويسجل مجددًا.. ما ترتيبه بين هدّافي الدوري الألماني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صنع اللاعب عمر مرموش هدفين وسجّل مثلهما، ليساعد في فوز نادي آينتراخت فرانكفورت على نظيره هولشتاين كيل بنتيجة 2/4، على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وأحرز مرموش الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 25 و65 من زمن المباراة، فيما قدم تمريرتين حاسمتين للثنائي إيغور ماتانوفيتش ولوكاس ميلو، اللذين وضعا الكرة في الشباك عند الدقيقتين 47 و74.

ووصل المصري البالغ من العمر 25 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 9 في مسابقة "بوندسليغا" هذا الموسم 2025/2024، إذ أحرز 6 أهداف وصنع 3 آخرين عقب خوضه 5 مباريات.

ويعتلي عمر مرموش صدارة ترتيب هدّافي المسابقة في الموسم الجاري بـ6 أهداف، وبفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه.