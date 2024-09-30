"لا أضمن له المشاركة".. مدرب برشلونة يوجه تحذيرًا للحارس تشيزني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إنه لا يوجد ضمانات لأي لاعب بحجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني بشكل مستمر.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن النادي الناشط في مسابقة "لا ليغا" اقترب كثيرًا من ضم الحارس البولندي فويتشيك تشيزني إلى صفوفه، بعد تعرض الحارس الألماني أندريه تير شتيغن لإصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب لأشهر.

وسُئل فليك في مؤتمر صحفي، الاثنين، عمّا إذا كان قد تحدث مع تشيزني من أجل انضمامه لنادي برشلونة، وعمّا إذا وعده بالتواجد في تشكيل الفريق بشكل دائم.

وأجاب هانزي فليك، قائلاً: "أنا لا أتحدث عادة عن لاعبين ليسوا جزءًا من الفريق، لكن يمكنني القول إنه لا يوجد لاعب في برشلونة لديه ضمانات بأنه سيكون لاعباً أساسياً"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "نعم، لقد تحدثت مع تشيزني، ولكنني لن أقول أكثر من ذلك، إذا وقع لبرشلونة في الأيام المقبلة، يمكننا التحدث أكثر عن ذلك في المؤتمر الصحفي المقبل".

وكان فويتشيك تشيزني قد اعتزل لعبة كرة القدم بشكل نهائي في الآونة الأخيرة، لكن تقارير قد أشارت إلى أن الحارس البالغ من العمر 34 عاماً تراجع عن هذا القرار بعد تلقي عرضاً من نادي برشلونة.

لعب تشيزني لأندية أرسنال وبرينتفورد الإنجليزيين وروما ويوفنتوس الإيطاليين، ومثّل منتخب بولندا في 84 مباراة دولية.