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بيان "غاضب" من أتلتيكو حول أعمال الشغب في ديربي مدريد.. وسيميوني يلقي اللوم على كورتوا

رياضة
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بيان "غاضب" من أتلتيكو حول أعمال الشغب في ديربي مدريد.. وسيميوني يلقي اللوم على كورتوا
Credit: Florencia Tan Jun/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر نادي أتلتيكو مدريد بياناً عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ليلة الاثنين، رفض من خلاله ما فعله جمهوره من أعمال شغب خلال مواجهة ريال مدريد والتي انتهت بالتعادل 1/1، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكان مشجعو نادي أتلتيكو مدريد في مدرجات ملعب "ميتروبوليتانو" قد رموا مقذوفات على حارس مرمى المنافس، تيبو كورتوا، مما تسبب في إيقاف المباراة لقرابة 15 دقيقة بقرار من الحكم.

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قال النادي في بيانه: "يرغب أتلتيكو مدريد في التعبير عن رفضه لإلقاء أشياء من قِبل جزء من المدرج الجنوبي عند الدقيقة 68، لقد عمل قسم الأمن بالنادي مع الشرطة لتحديد هوية المتورطين، وقد تمّ التعرف بالفعل على أحدهم، وسوف نطبق النظام الداخلي المتبع في الحالات الخطيرة للغاية على الأشخاص المتورطين في هذه الحادثة".

وأضاف: "هذه التصرفات ليس لها مكان في كرة القدم وتشوه صورة الملعب الذي شهد أجواء مذهلة بحضور أكثر من 70 ألف متفرج في المدرجات، وقد أظهرت الغالبية العظمى منهم سلوكاً مثالياً".

فيما أوضح دييغو سيميوني، مدرب نادي أتلتيكو مدريد، أن فريقه لا يحتاج لوجود المشجعين الذين قاموا بأعمال شغب في المدرجات، وألقى اللوم على كورتوا الذي أثار غضب الجماهير خلال احتفاله بهدف فريق "الميرنغي".

قال سيميوني في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت": "لقد طلبت من كورتوا أن يكون هادئاً خلال الحادثة، ولكن ما فعله لا يبرر قيام الجماهير برمي مقذوفات عليه، نحن لسنا بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص".

وتابع قائلاً: "نحن بحاجة إلى أن نكون حذرين في التصرف كضحية، يمكنك أن ترى بوضوح أن كورتوا ذهب إلى الجماهير يشير ويضحك وهذا ما تسبب فيما حدث".

وأردف: "لا نحتاج إلى هؤلاء الأشخاص في مدرجاتنا، نحن بحاجة إلى أشخاص يدعموننا ويفكرون في النادي والفريق، الشخص الذي يرمي ولاعة لا ينبغي أن يأتي بعد الآن".

بينما قال مدرب نادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي: "لقد كان قراراً صحيحاً من الحكم، كان علينا إيقاف المباراة لمدة 10 دقائق، لقد قمنا بتصحيح بعض الأشياء في غرفة الملابس وبدأنا من جديد، لم يكن أحد يحب إيقاف المباراة، لكن الحكم تصرف بشكل جيد".

وحول إمكانية فرض عقوبة على نادي أتلتيكو مدريد، قال: "أنا مجرد مدرب ويجب أن أمتلك سيطرة رياضية على فريقي، هذا أمر مختلف وسيتخذ أفراد أكثر خبرة مني القرارات الصحيحة".

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