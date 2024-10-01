نشر الثلاثاء ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب للرجال في القارة الصفراء لعام 2023.

وضمّت القائمة كلاً من: الأردني يزن النعيمات والقطري أكرم عفيف والكوري الجنوبي سيول يونغ-وو.

وكان النعيمات قد ساعد في وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس آسيا في العام الماضي، إذ سجّل 4 أهداف وصنع اثنين، إضافة لدوره في تصدر منتخب "النشامى" لمجموعته في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ أحرز 3 أهداف.

فيما ساهم عفيف في فوز منتخب "العنابي" بلقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، وقد حظي بجائزة أفضل لاعب في البطولة وجائزة الهدّاف برصيد 8 أهداف، إلى جانب امتلاكه 3 تمريرات حاسمة.

بينما تضمّ قائمة المرشحين للظفر بجائزة أفضل لاعبة للسيدات كلاً من: الأسترالية كورتني فاين واليابانية كيكو سيكي والكورية الجنوبية كيم هي-ري.

كما تمّ ترشيح الأردني موسى التعمري والإيراني مهدي طارمي والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة.

ويقام حفل توزيع الجوائز في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.