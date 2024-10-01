مصر.. ماذا نعلم عن المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن النادي الأهلي المصري عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين، تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا بعد اجتماع عقدته لجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب.

وأوضح فريق "المارد الأحمر" أن رمضان سيكون له اختصاصات مدير الكرة ومشرفا على إدارة "الإسكاوتنج" وإدارة التعاقدات، وذلك من أجل "معاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل".

وكان سامي قمصان تولى مهام مدير الكرة في النادي خلال الآونة الأخيرة، بعد رحيل خالد بيبو عن المنصب.

ومحمد رمضان يبلغ من العمر 54 عاما، إذ ولد في 11 سبتمبر/ أيلول 1970، قضى سنوات عدة كلاعب داخل المستطيل الأخضر وتحديدا في خط المقدمة، ولعب لناديي الترسانة والأهلي، كما مثل منتخب مصر على الصعيد الدولي.

وعقب اعتزاله، شغل رمضان مناصب إدارية، منها مدير الكرة في نادي المقاولون العرب ومديرا لأكاديمية النادي الأهلي وعضوا في لجنة التخطيط.