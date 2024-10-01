استبعاد ديمبيلي من قائمة باريس سان جيرمان "يثير ضجة".. وإنريكي يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار استبعاد اللاعب عثمان ديمبيلي من قائمة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة منافسه أرسنال الإنجليزي على أرض استاد الإمارات، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، ضجة.

وكانت تقارير صحفية زعمت أن سبب استبعاد ديمبيلي من قائمة النادي الباريسي يعود لقرار تأديبي، بسبب دخول اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في خلاف مع مدربه لويس إنريكي.

وسُئل إنريكي في مؤتمر صحفي يسبق المباراة عن سبب استبعاد عثمان ديمبيلي، وأجاب قائلا: "إذا لم يحترم شخص ما التزاماته تجاه الفريق، فهو ليس جاهزا، أعتقد أن هذا الأسبوع وهذه المباراة مهمة، أريد أن يكون لاعبو فريقي في أفضل حالة".

ونفى لويس إنريكي وجود خلاف مع ديمبيلي، موضحا: "ليس من السهل تكوين فريق، هناك ظروف وقرارات قد يكون من الصعب اتخاذها، أنا ملتزم تماما بقراراتي، لكنها ليست لا رجعة فيها، لقد وقعت مع باريس لتكوين فريق له هوية، لقد تم تعييني لمحاولة تكوين أفضل فريق ممكن في الملعب، أحظى بدعم الإدارة الرياضية والرئيس، أنا هنا لتكوين أفضل فريق، بما في ذلك مع عثمان ديمبيلي".

ويعد ديمبيلي أحد العناصر الأساسية في تشكيل نادي باريس سان جيرمان، إذ سجل 4 أهداف وصنع مثلها بعد خوضه 7 مباريات هذا الموسم 2025/2024.