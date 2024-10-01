دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع لقطة مصورة من احتفال لاعب نادي النصر السعودي، ساديو ماني، بهدفه في مرمى نادي الريان القطري.

كان المهاجم السنغالي أحرز هدفا عند الدقيقة 45+، ليساعد في فوز فريق "العالمي" على ضيفه الريان بنتيجة 1/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "الأول بارك"، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووضع ماني الكرة برأسه في شباك المنافس من داخل منطقة الجزاء، بعد أن تلقى تمريرة عالية من زميله سلطان الغنام.

وبينت اللقطة ساديو ماني وهو يحتفل بهدفه مع رفاقه، قبل أن يتحدث إلى سلطان الغنام ويقبل رأسه.

ويمتلك ماني برصيده هدفين و5 تمريرات حاسمة مع نادي النصر، بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2025/2024.