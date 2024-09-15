ماذا قال ساديو ماني عن العراق بعد وصول بعثة فريق النصر إلى بغداد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحدّث ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يسبق مباراة فريق "العالمي" مع نظيره الشرطة العراقي، على أرض ملعب الأخير، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025/2024.

وكان المهاجم السنغالي، البالغ من العمر 32 عامًا، ضمن بعثة النصر التي وصلت إلى العاصمة العراقية بغداد، الأحد.

قال ماني عن العراق: "بالنسبة لي، العراق بلد عظيم، أحب أقول لكم أننا تغدينا جيدًا، الأكل كان جميلاً، وتلقينا ترحيبًا جميلاً من المسؤولين هنا".

وأضاف: "إن شاء الله يستمتع الجميع في مباراة جميلة غدًا (الاثنين)"، مشيرًا إلى أن فريق "العالمي" يطمح إلى تحقيق الفوز في افتتاح مشواره في البطولة الآسيوية بنسختها الجديدة.

في دوري أبطال آسيا، لعب المهاجم السنغالي 7 مباريات، سجّل خلالها هدفًا واحدًا وقدم تمريرتين حاسمتين.