مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري 2024، والتي تشهد مشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتستضيف العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مباريات المسابقة هذا العام، التي جاءت على الشكل التالي:

الدور نصف النهائي:

الزمالك ضدّ بيراميدز: سيحتضنها استاد آل نهيان، في الساعة 5:5 (بتوقيت دبي) و4:5 (بتوقيت مكة) من مساء الأحد الموافق 20 أكتوبر.

في مساء اليوم ذاته، الأهلي ضدّ سيراميكا كليوباترا: ستقام على أرض استاد محمد بن زايد، في التاسعة (بتوقيت دبي) والثامنة (بتوقيت مكة).

مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي:

يلتقي الخاسران من مباراتي الدور نصف النهائي، في استاد آل نهيان، في الساعة 5:5 (بتوقيت دبي) و4:5 (بتوقيت مكة)، من مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر.

في مساء اليوم ذاته، يجمع النهائي بين الفائزين من مباراتي الدور ما قبل النهائي، في استاد محمد بن زايد، في التاسعة (بتوقيت دبي) والثامنة (بتوقيت مكة).

ويعتبر فريق "المارد الأحمر" الأكثر فوزاً بلقب المسابقة بواقع 14 مرة، ثمّ غريمه التقليدي، "الفارس الأبيض"، بـ4 مرات.