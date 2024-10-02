إليك أبرز اللاعبين المستبعدين من القائمة الأخيرة لمنتخب مصر

نشر الأربعاء ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، عن قائمة الفريق التي تستعد لمباراتي موريتانيا في يومي 11 و15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وضمت القائمة 24 لاعبا، وشهدت استبعاد أحمد حجازي وإمام عاشور ومحمد النني وعمر جابر ومحمد شريف، دون الكشف عن الأسباب.

في حين استمر غياب سام مرسي، المحترف في صفوف نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، عن قائمة منتخب مصر.

وجاءت القائمة على الشكل التالي:

حراس المرمى: محمد عواد، المهدي سليمان، محمد الشناوي، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد حمدي شرف، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا، رامي ربيعة، أحمد عيد، محمد شحاته، خالد صبحي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد "زيزو"، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، محمد صلاح، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، مصطفي محمد.

وكان "الفراعنة" تغلبوا على منتخبي بوتسوانا والرأس الأخضر في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة القارة السمراء.