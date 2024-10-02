عاد من الاعتزال.. هكذا أعلن برشلونة عن تعاقده مع الحارس تشيزني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي برشلونة الإسباني، الأربعاء، عن ضم حارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني إلى صفوفه حتى نهاية منافسات الموسم الجاري 2025/2024.

ونشر الفريق الكتالوني عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا) لقطة مصورة من مراسم توقيع العقد بين الطرفين، وعلّق قائلاً: "قُضي الأمر، الحارس البولندي فويتشيك شيزني يعزز صفوف برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي".

ويأتي تعاقد نادي برشلونة مع اللاعب، البالغ من العمر 34 عامًا، بعد تعرض حارس مرماه الألماني أندريه تير شتيغن لإصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب لأشهر.

وكان تشيزني قد اعتزل لعبة كرة القدم بشكل نهائي في الآونة الأخيرة، لكنه تراجع عن قرار الاعتزال بعد تلقيه عرضًا من الفريق الكتالوني.

لعب فويتشيك تشيزني لأندية أرسنال وبرينتفورد الإنجليزيين وروما ويوفنتوس الإيطاليين، ومثّل منتخب بولندا في 84 مباراة دولية.

وحقق تشيزني ألقاب عدّة خلال مسيرته، منها: الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس الاتحاد الإنجليزي.