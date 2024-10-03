(CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن خطة لدراسة الطلب الفلسطيني بمنع إسرائيل من المشاركة في كرة القدم العالمية خلال اجتماع عقد في مقره في زيوريخ الخميس، عبر إجراء تحقيق في الادعاءات الواردة في الطلب الفلسطيني.

وقال رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، في بيان بعد قرار الخميس: "لقد قام مجلس فيفا بإيلاء العناية الواجبة بهذه المسألة الحساسة للغاية، وبناءً على تقييم شامل، اتبعنا نصيحة الخبراء المستقلين".

وأردف إنفانتينو: "إن أعمال العنف المستمرة في المنطقة تؤكد أننا نحتاج إلى السلام فوق كل الاعتبارات، كما ذكر في الكونغرس الرابع والسبعين للفيفا. وبينما لا نزال مصدومين للغاية مما يحدث، وأفكارنا مع أولئك الذين يعانون، فإننا نحث جميع الأطراف على استعادة السلام في المنطقة بأثر فوري".

وتواصلت CNN مع كل من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (PFA) والاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم (IFA) للتعليق على القرار.

ودعا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفيفا لمنع الاتحاد الإسرائيلي ومنتخباته الوطنية وأنديته من المشاركة في مباريات كرة القدم، في وقت سابق من العام الجاري.

وتم تقديم الطلب الأصلي من جانب الاتحاد الفلسطيني في إبريل/نيسان قبل طرحه أمام كونغرس الفيفا في مايو/أيار، وكان من المتوقع صدور القرار في يوليو/تموز.

ثم تم تأجيل الإطار الزمني لاتخاذ القرار عدة مرات قبل إعلان الخميس. ولم يكشف الفيفا عن موعد إعلان نتائج التحقيق.

وجادل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بأنه يجب حظر الاتحاد الإسرائيلي من المشاركة في المحافل الكروية العالمية بسبب "انتهاك القانون الدولي من خلال احتلال قطاع غزة والعنصرية والتمييز ضد الرياضيين الفلسطينيين في ناديين إسرائيليين وانتهاك أنظمة الفيفا من خلال مشاركة خمسة أندية إسرائيلية من المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الدوري”.

وتم رفض هذه الادعاءات من جانب الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

وكلف الفيفا لجنة مستقلة بجمع الأدلة التي تم تقديمها الخميس إلى أعضاء مجلس الفيفا البالغ عددهم 37 عضوا.

وقال مجلس الفيفا إنه اعتمد استنتاجين وتوصيتين عقب جلسة الاستماع اليوم.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي: "سيتم تكليف اللجنة التأديبية التابعة للفيفا ببدء تحقيق في جريمة التمييز المزعومة التي أثارها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم".

وأردف الفيفا في بيانه: "سيتم تكليف لجنة الحوكمة والتدقيق والانضباط بمهمة التحقيق، وتقديم المشورة لمجلس الفيفا، في مشاركة الأندية الإسرائيلية التي يُزعم وجودها على الأراضي الفلسطينية في المسابقات الكروية الإسرائيلية".

وسيلعب المنتخبان الوطنيان للرجال الأسبوع المقبل مباراتين منفصلتين، إذ سيواجه المنتخب الفلسطيني نظيره العراقي في تصفيات كأس العالم في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وتلعب إسرائيل مع فرنسا في دوري الأمم الأوروبية في نفس اليوم.