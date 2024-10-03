دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر، ليساعد في فوز ناديه ليفربول الإنجليزي على منافسه بولونيا الإيطالي بنتيجة 0/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وقدم صلاح تمريرة حاسمة لزميله ألكسيس ماك اليستير، ليضع الأخير الكرة في المرمى عند الدقيقة 11، قبل أن يضيف النجم المصري الهدف الثاني، بعد أن تجاوز لاعبي المنافس ثم سدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع هدف اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، إذ نال الإشادة والإطراء.

وانفرد محمد صلاح برقم قياسي في مسابقة تشامبيونزليغ، إذ بات أول لاعب بفريق "الريدز" يتمكّن من التسجيل في 5 مباريات متتالية في ملعب "أنفيلد".