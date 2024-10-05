نشر السبت ، 05 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا، ساهم من خلاله في فوز ناديه النصر على العروبة بثلاثية نظيفة، في مباراة احتضنها ملعب "الأول بارك"، السبت، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف اللاعب، البالغ من العمر 39 عامًا، من علامة الجزاء عند الدقيقة 17 من زمن المباراة.

وأظهرت لقطات مصورة احتفال رونالدو مع زملائه بالهدف، قبل أن يؤدي رقصة العرضة السعودية تحت أنظار الجماهير، لتثير هذه اللقطات تفاعلاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وسبق وأن أدى كريستيانو رونالدو رقصة العرضة خلال احتفاله بأهدافه في مرمى المنافسين.

ووصل رونالدو للمساهمة التهديفية رقم 7 في دوري "روشن" في موسم 2025/2024، إذ سجّل 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

فيما وصل فريق "العالمي" للنقطة 14 في المركز الثالث على سلم ترتيب المسابقة هذا الموسم.