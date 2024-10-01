تفاعل مع جملة قالها رونالدو لإعلامي سعودي في مؤتمر صحفي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) مع جملة قالها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للإعلامي السعودي إبراهيم الفريان، على هامش مؤتمر صحفي بعد مباراة بين ناديي النصر السعودي والريان القطري.

وكان رونالدو سجل هدفا، ساعد من خلاله في فوز فريق "العالمي" على ضيفه الريان بنتيجة 1/2، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول بارك، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحضر كريستيانو رونالدو في المؤتمر الصحفي عقب صافرة النهاية، والتقى بإبراهيم الفريان وتحدث معه، إذ قال البالغ من العمر 39 عاما للإعلامي السعودي: "أنت الرقم واحد".

وسبق لإبراهيم الفريان وأن التقى بلاعبين أجانب ينشطون في الدوري السعودي، إذ قدم نسخة من القرآن باللغة الفرنسية للمهاجم كريم بنزيما وساعة روليكس لمتوسط الميدان فابينيو.

وقال رونالدو في المؤتمر الصحفي: "أعرف أنه ليس أمامي الكثير من السنوات في كرة القدم، لذلك الأهم بالنسبة لي الآن أن أقدم أفضل ما لدي في الملعب وأن أخدم فريقي".

وأضاف: "كانت المباراة قوية وصعبة، نعرف أن مباريات دوري الأبطال ستكون هكذا دائماً، الأهم أننا خلقنا فرصاً عديدة، ودافعنا جيداً لمنع الخصم من خلق الفرص بسهولة".

وتابع قائلاً: "ليس مهما بعد الآن أن أكون الأفضل أم لا، لم أعد أهتم بذلك، الأهم بالنسبة لي الاستمتاع ومساعدة النصر وزملائي للفوز".