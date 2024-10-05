"واقعة غريبة".. لاعبون في الدوري الإسباني يدخلون أرض الملعب برفقة كلاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دخل لاعبو نادي إسبانيول إلى أرض ملعب "كورنيا إل برات" برفقة 11 كلبًا، قبل مباراتهم مع نادي ريال مايوركا، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني (لا ليغا).

ونشر حساب نادي إسبانيول لقطات مصورة تظهر لاعبيه وهم يصطحبون كلابًا عند دخولهم للمستطيل الأخضر، ويلتقطون الصور معهم قبل إطلاق صافرة البداية.

وقام لاعبو نادي إسبانيول بذلك كمبادرة سنوية لتأكيد أهمية البحث عن منازل للكلاب، إذ هناك بعض الكلاب تُترك دون مكان تلجأ إليه وتُجبر على العيش في ملاجئ جماعية.

وسبق وأن قام لاعبو لاعبو نادي إسبانيول بهذا الفعل في الموسم الماضي 2024/2023.

ويقع نادي إسبانيول في المركز السابع عشر على سلم ترتيب مسابقة "لا ليغا" برصيد 7 نقاط، فيما يحتل منافسه ريال مايوركا المركز السادس بـ14 نقطة.