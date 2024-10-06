مدرب ريال مدريد يعلّق على إصابة كارفخال وإمكانية التعاقد مع بديل له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض اللاعب داني كارفخال لإصابة خطيرة في الركبة، خلال مواجهة جمعت فريقه ريال مدريد مع فياريال، على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني (لا ليغا).

وشكى كارفخال من آلام حادة بعد تدخل لاعب المنافس على قدمه اليمنى خلال تنافسهما على الكرة، قبل أن يذرف الدموع ويتم إخراجه من المستطيل الأخضر عبر النقالة، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+.

وعقب فوز "الميرنغي" على ضيفه فياريال بثنائية، قال المدرب كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "يبدو أن إصابة كارفخال خطيرة إلى حد ما في الركبة، لكن يجب تقييمها خلال الساعات القليلة المقبلة، غرفة الملابس حزينة وقلقة لأن ما حصل يحصل مرات كثيرة بسبب جدول المباريات، وقد حصل لسوء الحظ للاعب مهم جداً بالنسبة لنا".



وأضاف: "إنه لاعب أساسي بالنسبة لنا بسبب خبرته واحترافيته وجديته، دعونا ننتظر، لقد تحدثتُ معه وهو حزين جداً، ليس هناك الكثير للقيام به بعد الآن، سننتظر التقييم الطبي ثمّ نفكر في شفائه، لقد تحدثتُ مع الطبيب وأخبرني أنها إصابة في الركبة دون مزيد من التفاصيل، آمل ألا تكون إصابة قوية".

وحول إمكانية تعاقد النادي الناشط في مسابقة "لا ليغا" مع لاعب بديل لداني كارفخال، قال أنشيلوتي: "يمنحنا لوكاس فاسكيز الكثير من الثقة، وسنتحدث خلال فترة التوقف الدولي عن هذه القضية، السوق مغلق وليس هناك الكثير من الخيارات، علينا أن ندير الفريق بشكل جيد، وفي حالة غياب الظهير الوحيد لدينا الآن، وهو فاسكيز، سنفكر في من يجب أن يلعب في مركزه".