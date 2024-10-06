نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقى رياض محرز، مهاجم أهلي جدة، بجواو كانسيلو، ظهير الهلال، على هامش مباراة الفريقين التي أُقيمت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، السبت، ضمن منافسات دوري "روشن" السعودي.

قبل صافرة بداية المباراة وخلال تواجدهما في ممر الملعب، شُوهد محرز وهو يصافح زميله السابق في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كانسيلو، ثمّ عانقه وتحدث معه.

وسبق وأن لعب رياض محرز بجوار جواو كانسيلو في صفوف فريق "السيتيسينز"، وحققا معاً عدداً من الألقاب، منها: الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) ودوري أبطال أوروبا.

وتغلّب رفاق كانسيلو (30 عاماً) على زملاء محرز (33 عاماً) بهدفين لواحد، في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2025/2024.