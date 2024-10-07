دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها أيمن حسين، مهاجم نادي الخور القطري ومنتخب العراق، عن جاهزيته التامة للمشاركة مع "أسود الرافدين" في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقالت وكالة الأنباء العراقية، الاثنين: "الطاقم الطبي في مستشفى حمد في العاصمة القطرية الدوحة، منح الضوء الأخضر لأيمن حسين للمشاركة (مع منتخب بلاده)، بعد إتمامه الفحص الطبي الأخير".

وبَاتَ بإمكان المهاجم، البالغ من العمر 28 عامًا، خوض مباراتي منتخب العراق أمام المنتخب الفلسطيني والمنتخب الكوري الجنوبي، في يومي 10 و15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

في وقت سابق، خضع أيمن حسين لعمل جراحي، بعد معاناته من نزيف داخلي في الصدر نتيجة كدمة، عقب مشاركته في مباراة بين "أسود الرافدين" ومنتخب عُمان في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويمتلك أيمن حسين برصيده 28 هدفًا و4 تمريرات حاسمة، بعد ظهوره في 73 مباراة دولية.