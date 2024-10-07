نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشبت مشاجرة بين لاعبي تشيلسي ونوتينغهام فورست، خلال مواجهة الفريقين في ملعب "ستامفورد بريدج"، الأحد، وضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ففي الدقيقة 88 من زمن المباراة، سقط لاعب "البلوز"، مارك كوكوريلا​، على الأرض واصطدم بمدربه، على أثر احتكاكه بلاعب المنافس، نيكو ويليامس، مما تسبب في مشادة بين اللاعبين.

وحينها قام لاعب تشيلسي، كول بالمر، بالابتعاد عن مكان المشاجرة والجلوس على أرض الملعب، إذ فضّل عدم الدخول في المشاجرة وانتظار فضّ الاشتباك بين اللاعبين.

بعد إنهاء الاشتباك، أشهر الحكم البطاقة الصفراء بوجه 3 لاعبين، وهم: كوكوريلا وزميله ليفي كولويل، ونيكو ويليامس.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله قد سيطر على نتيجة المباراة، التي تأتي في الأسبوع السابع من مسابقة "البريميرليغ".